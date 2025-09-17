В Актау временно перекроют одну из дорог

Қазақ тіліне аудару

Движение транспорта между 3Б микрорайоном и промышленной зоной №3 будет временно приостановлено, передает Lada.kz со сылкой на пресс-службу акимата города.

Фото istockphoto.com

В акимате сообщили, что автодорогу между 3Б микрорайоном и промышленной зоной №3 временно закроют в связи с проводимыми работами по обновлению инженерных сетей.

Работы будут проводиться с 17 по 18 сентября.

Ответственная за ремонт организация – АО «Астанаинжстрой» – просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее закрывали участок дороги между 3А и 3Б микрорайонами.