Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.09.2025, 11:15

Жители 3 микрорайона в Актау девять месяцев ждут восстановления асфальта после раскопок КЖСА

Коммунальная жизнь 0 1 403 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 15 и 18 домов в 3 микрорайоне Актау. По словам людей, уже на протяжении девяти месяцев они не могут добиться от коммунальной службы ГКП «КЖСА» восстановления асфальтового покрытия на месте, где ранее проводились ремонтные работы.

Фото автора
Фото автора

Жильцы рассказали, что после завершения ремонта сотрудники ГКП «КЖСА» оставили участок дороги без благоустройства. В результате, на дворовой территории образовались ямы и неровности, которые доставляют неудобства пешеходам и создают опасность для автомобилей.

У нас раньше на этом месте была хорошая дорога. Работники КЖСА раскопали, и всё как попало бросили. Асфальт так и не уложили. Теперь у нас там ямы, после дождя постоянная грязь и лужи. Ямы становятся всё больше. Коммунальщики, как «паразиты», после себя оставляют только грязь и разруху, как после бомбёжки, - возмущаются жители.

По словам жителей, они неоднократно обращались в коммунальную службу с просьбой устранить оставленные после работ ямы. Однако уже девятый месяц подряд вместо реальных действий слышат только пустые обещания.

Мы не раз обращались с просьбами и жалобами, но результата до сих пор нет, уже девять месяцев живём в таких условиях. КЖСА дважды засыпали ямы щебнем, но толку от этого никакого: по дороге постоянно ездят машины, и ямы становятся только больше. Недавно возле нашего дома ГКП «АУЭС» проводило работы, так они после себя всё убрали и привели территорию в порядок, уложили асфальт, как положено. Почему же тогда КЖСА игнорирует свои обязанности? Ведь именно они должны после завершения работ проводить благоустройство, — недоумевают жители.

Горожане требуют от коммунальных служб завершить благоустроительные работы и восстановить дорожное покрытие в кратчайшие сроки.

Корреспондент редакции Lada.kz обратился за комментарием в ГКП «КЖСА», там заявили, что у компании на сегодняшний день нет договора с подрядной организацией на укладку асфальта.

Редакция Lada.kz направила запрос в городской акимат с просьбой разъяснить, почему коммунальная служба КЖСА после проведённых работ не восстановила дорожное покрытие и не привела территорию в надлежащий вид. Также корреспондент редакции поинтересовался, какие меры могут предпринять жители, если сталкиваются с бездействием или безразличием коммунальных служб.

В городской администрации пояснили, что ГКП «КЖСА» находится в ведении управления энергетики областного акимата. В связи с этим редакция перенаправила запрос туда. На момент публикации статьи ответ получен не был.

От автора: возникает закономерный вопрос, должны ли жители страдать и терпеть неудобства только из-за того, что коммунальные службы не заключают вовремя договоры с подрядными организациями? Очевидно, ответственность за благоустройство территории лежит на самих коммунальщиках, и именно они обязаны своевременно выполнять свои обязательства перед горожанами. В то время как по всему городу акимат Актау активно ведёт работы по благоустройству, укладывает новую брусчатку и облагораживает территории, коммунальные службы, напротив, не спешат выполнять свои прямые обязанности. Более того, складывается впечатление, что своими действиями они действуют во вред населению, оставляя после себя разруху и неудобства.

Комментарии

3 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Эта контора давно занимается тяпляпством, косяков от её " деятельности " хватает почти во всех микрорайонах...
17.09.2025, 09:42
fox1167
fox1167
"Почему же тогда КЖСА игнорирует свои обязанности?"----Потому что их никто из акимата не контролирует! Нет наказания--нет ответственности! Нет ответственности---имеем то что имеем! В акимате сначала надо разобраться кто сидит не в своём кресле
17.09.2025, 07:45
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Лиана, вам надо было написать про асфальтовое покрытие вокруг дома. Со стороны 20 дома 3 микрорайона не так давно производили раскопки, явно искали нефть, но так как нефть не нашли то решили заменить трубы. История с асфальтом повторилась, осталось бездорожье и грязь после дождей. Про то что твориться между баней и 18 домом уже молчу. Удачи нам всем и терпения, скоро наступит благодать.
17.09.2025, 06:50
