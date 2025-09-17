18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 12:16

Жители Актау жалуются на появление крыс в городе

Коммунальная жизнь

В социальных сетях жители Актау публикуют видео, на которых запечатлены крысы в разных микрорайонах города. Ситуацию прокомментировали в актауском городском отделе жилищно-коммунальногохозяйства, передает Lada.kz. 

Кадр видео
Кадр видео

Жители Актау обеспокоены появлением в городе крыс. По словам горожан, грызуны бегают возле мусорных контейнеров и быстро размножаются.

Куда смотрит акимат и городские КСК? Почему до сих пор не принимаются эффективные меры по дератизации? Ведь крысы - это разносчики опасных болезней. Эти грызуны уже даже людей не боятся. А если они начнут нападать на детей? — возмущаются жители. 

В городском отделе ЖКХ сообщили, что в июне текущего года на территории набережной и вокруг мусорных контейнеров 16, 17, 18, 18А, 19, 20 микрорайонов был проведён первый этап работ по дератизации.

Второй этап запланирован в текущем месяце. На данный момент разрабатывается график работ. Работы по дезинфекции/дератизации внутри многоквартирных жилых домов и на их прилегающих территориях должна производить обслуживающая дома компания, - заявили в акимате.

Напомним, травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау. Работы выполняла специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.

Ранее жители Актау сообщали о нашествии крыс на набережной. 

Комментарии

3 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
Побольше мусор разбрасывайте
18.09.2025, 04:01
axel070
axel070
Кошки им мешали...
17.09.2025, 09:01
axel070
axel070
Кошки им мешали...
17.09.2025, 09:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

