Жители Актау жалуются на появление крыс в городе

В социальных сетях жители Актау публикуют видео, на которых запечатлены крысы в разных микрорайонах города. Ситуацию прокомментировали в актауском городском отделе жилищно-коммунальногохозяйства, передает Lada.kz.

Кадр видео

Жители Актау обеспокоены появлением в городе крыс. По словам горожан, грызуны бегают возле мусорных контейнеров и быстро размножаются.

Куда смотрит акимат и городские КСК? Почему до сих пор не принимаются эффективные меры по дератизации? Ведь крысы - это разносчики опасных болезней. Эти грызуны уже даже людей не боятся. А если они начнут нападать на детей? — возмущаются жители.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что в июне текущего года на территории набережной и вокруг мусорных контейнеров 16, 17, 18, 18А, 19, 20 микрорайонов был проведён первый этап работ по дератизации.

Второй этап запланирован в текущем месяце. На данный момент разрабатывается график работ. Работы по дезинфекции/дератизации внутри многоквартирных жилых домов и на их прилегающих территориях должна производить обслуживающая дома компания, - заявили в акимате.

Напомним, травля грызунов проводилась в следующих зонах: прибрежная территория и район морского порта Актау; поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский); 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау. Работы выполняла специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.

