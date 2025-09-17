В Актау ночью отключат электроэнергию в 11 микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 17 на 18 сентября будет произведено частичное отключение электроэнергии в 11-ти микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото istockphoto.com

По данным ГКП «АУЭС», частичное отключение электроэнергии будет произведено в ночь с 17 на 18 сентября с 00:00 до 05:00 утра.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» временно отключат подачу электроэнергии. Без электроэнергии временно останутся жители 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 28А, 29А микрорайонов, - говорится в сообщении ГКП «АУЭС».

В АО «МРЭК» сообщили, при оперативном завершении ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена раньше запланированного срока.

Ранее, с 16 на 17 сентября отключали электроэнергию в девяти микрорайонах Актау.