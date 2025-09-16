В Актау ночью снова отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 16 на 17 сентября будет произведено частичное отключение электроэнергии в девяти микрорайонах Актау, передает Lada.kz .

Фото istockphoto.com

Как сообщили в ГКП «АУЭС», в ночь с 16 на 17 сентября с 00:00 до 05:00 часов планируется частичное отключение электроэнергии в 6,7,8,9,11,22,23,24 и 29а микрорайонах.

В коммунальном предприятии предоставили список домов, которые затронет отключение:

«В списке указаны адреса подстанции, к примеру ТП6-09, что означает 6 микрорайон. Рядом указаны жилые дома, которые будут отключаться от подачи электроэнергии», - отметили в ГКП «АУЭС».

Напомним, плановые отключения проходили и в ночь с 15 на 16 сентября.