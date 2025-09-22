18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.09.2025, 16:55

Разбитые плиты у здания областного акимата возмутили жителя Актау

Лиана Рязанцева

Житель Актау обратился в редакцию с вопросом о том, что в разных микрорайонах города активно меняют брусчатку, тогда как у здания областного акимата до сих пор остаётся старая и разбитая плитка. В акимате города прокомментировали обращение, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

По словам жителя, возле областного акимата плитка давно находится в плачевном состоянии.

В Актау проводят работы по благоустройству, во многих микрорайонах меняют брусчатку, в том числе и там, где она ещё в хорошем состоянии. Зачем это делается, непонятно, ведь возле областного акимата плитка находится в ужасном состоянии, она вся разрушена и разбита. Сколько лет она здесь лежит, лет 50, со дня основания города. И когда её заменят, до сих пор неизвестно, — обратился житель города.

В городской администрации заявили, что в этом году не планируют менять плиты в указанном месте. В акимате отметили, что, возможно, их заменят в следующем году.

Напомним, в редакцию Lada.kz обращались жители 12 микрорайона. Они были возмущены заменой брусчатки на пешеходной дорожке, отмечая, что прежнее покрытие находилось в хорошем состоянии. 

Ранее в городской администрации предоставили информацию о благоустройстве микрорайонов и проделанной в них работе. 

