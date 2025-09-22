В Актау ночью частично отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 22 на 23 сентября будет произведено частичное отключение электроэнергии в 10-ти микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото istockphoto.com

По данным ГКП «АУЭС», частичное отключение электроэнергии будет произведено в ночь с 22 на 23 сентября с 00:00 до 05:00 утра.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК», в период с 00:00 до 05:00, планируется частичное отключение электроэнергии в 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 24, 28А микрорайонах. АО «МРЭК» проводит работы по замене старого оборудования на новое, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Напомним, ранее в ГКП «АУЭС» заявили о плановых работах 22 сентября, из-за которых в двух микрорайонах временно ограничат подачу электроэнергии.