Кому отключат электроэнергию в Актау 25 сентября

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ, из-за которых в двух микрорайонах областного центра временно ограничат подачу электроэнергии, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Так, сегодня, 25 сентября, в 27 микрорайоне с 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся дома №№ 35, 32, 33А, 43, 44, 32/1, 33Б, 41, 42.

В 15 микрорайоне в тот же промежуток времени (с 13:30 до 17:30 часов) отключение затронет дома №№ 18, 19, 21, 64, 6А, 66, 66А.

Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.