Актау останется без питьевой воды 26 сентября

ТОО «МАЭК» сообщило о временном приостановлении подачи питьевой воды в городе 26 сентября, сообщает Lada.kz.
C 00:00 до 06:00 часов 26 сентября в связи с ремонтными работами на ЦУВС-2 будет отключена подача воды от ЦУВС-3.
Отключение затронет как верхнюю, так и нижнюю зоны города, - сказано в сообщении энергокомбината.
Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
