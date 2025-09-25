Актау останется без питьевой воды 26 сентября

Қазақ тіліне аудару

ТОО «МАЭК» сообщило о временном приостановлении подачи питьевой воды в городе 26 сентября, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

C 00:00 до 06:00 часов 26 сентября в связи с ремонтными работами на ЦУВС-2 будет отключена подача воды от ЦУВС-3.

Отключение затронет как верхнюю, так и нижнюю зоны города, - сказано в сообщении энергокомбината.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

