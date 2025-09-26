Об асфальтировании дорог в 16 микрорайоне Актау рассказали в акимате

Қазақ тіліне аудару

В 16 микрорайоне Актау активно продолжаются работы по строительству дорог и внутренних инженерных сетей. В городском акимате рассказали о проделанной работе, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, на сегодняшний день асфальтовое покрытие уложено на почти 2800 метрах пешеходных и автомобильных дорог микрорайона.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. В настоящее время работы продолжаются вблизи жилых комплексов «Abyroy» и «Жеңіс», где ведется укладка асфальта на участке протяженностью около 700 метров, - сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в строительстве задействованы 25 специалистов подрядной организации и девять единиц специальной техники.

Следует отметить, что работы в других частях микрорайона будут продолжены поэтапно после обновления инженерных сетей, - заключили в акимате.

Ранее в акимате отметили, что в 16 микрорайоне были проведены работы по модернизации инженерной инфраструктуры. В рамках проекта установили 10 новых трансформаторных подстанций, проложили 6 500 метров водопроводных сетей, около 4 500 метров канализационных труб и свыше 2 000 метров теплотрассы.