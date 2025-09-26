В Актау временно перекроют автомобильную дорогу в 27 микрорайоне

Қазақ тіліне аудару

Движение транспорта на автодороге №9Г в 27 микрорайоне будет временно приостановлено, передает Lada.kz со сылкой на пресс-службу акимата города.

фото из архива Lada.kz

В акимате сообщили, что на автодороге №9Г продолжаются работы по среднему ремонту. В связи с этим участок от торгового дома «City Centre» до торгового центра «Байтерек» будет закрыт для движения.

На данном участке проведут укладку асфальта. Дорожные работы будут проводиться с 20:00 26 сентября до 20:00 27 сентября, - говорится в сообщении акимата.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.