Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.10.2025, 18:37

Опубликован график подключения отопления в домах Актау

Коммунальная жизнь 0 8 087 Лиана Рязанцева

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что подача отопления будет проходить в два этапа. С 7 октября тепло начнут подавать социальным объектам и юридическим лицам в верхней и нижней частях областного центра. С 10 октября подача отопления будет осуществляться в многоквартирных домах.

По запросу редакции в предприятии предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.

Подача тепла в квартиры горожан начнется 10 октября 2025 года, и продлится до 12 октября.

Так, 10 октября подача отопления стартует с нижних микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А.

На следующий день, 11 октября, теплом обеспечат дома следующих микрорайонов: 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17.

В воскресенье, 12 октября, отопление дадут в микрорайонах: 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 35.

Отмечается, что пуск теплоносителя осуществляется по мере готовности внутридомовых систем теплоснабжения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
