В Актау жители малоэтажного дома накануне зимы остались без КСК и с прогнившими трубами

Жители трехэтажного дома в 3 микрорайоне после отказа обслуживающей организации КСК «ИП Чапканов» остались без управляющего, без помощи ЖЭКов и с аварийными коммуникациями. Последняя поломка - прорыв трубы с кипятком - превратила квартиры в настоящую сауну, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №148 в 3 микрорайоне

Жители дома №148 рассказывают, что подвал не ремонтировался годами. За все время, пока их обслуживал «ИП Чапканов», никаких работ не проводилось. Люди самостоятельно собирали деньги, делали тепловой узел и частично канализацию. Однако трубы старые, ржавые и постоянно текут.

По словам жильцов, ни один ЖЭК не соглашается принять дом на баланс. Подвал слишком низкий, работать там невозможно, а частные сантехники также отказываются.

Сейчас начался отопительный сезон, трубы текут, акимату все равно. Мы остались без КСК, без ЖЭКа, без поддержки, - говорят жители.

Еще весной в подвале две недели текла канализация, из-за чего в квартирах появились мошки и комары. Жалобы в e-otinish результатов не принесли.

А сегодня, 16 октября, в подвале прорвало трубу с кипятком.

Весь пар пошел наверх, квартиры превратились в банную парилку, - рассказали проживающие.

Жильцы опасаются, что следующая авария может привести куда к более серьезным последствиям.

Lada.kz обратилась за комментарием в городскую администрацию.

