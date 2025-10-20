В Актау тепловые сети внутри микрорайонов изношены почти на 80%

В Актау износ тепловых сетей достиг 79%, и именно эта проблема остаётся одной из самых острых в преддверии отопительного сезона. Большинство аварий происходит на внутриквартальных и внутридомовых трубах, тогда как центральная магистраль была полностью обновлена в этом году и работает без сбоев, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
Заместитель акима региона Ербол Избергенов принял участие в выездном совещании с посещением объектов теплоснабжения. В ходе встречи обсуждены проблемные участки и даны поручения коммунальным службам оперативно устранить все неисправности.
По данным специалистов, высокий уровень изношенности инженерных сетей ежегодно приводит примерно к 1,5 тысячам аварий, что напрямую влияет на стабильность подачи тепла и воды населению.
Для системного решения проблемы до 2029 года планируется модернизировать около 918 километров инженерных сетей в 24 микрорайонах города. Работы уже начались — в 3а, 3б микрорайонах и больничном городке реконструкция завершена, что позволило значительно сократить количество аварий.
