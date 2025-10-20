В Актау тепловые сети внутри микрорайонов изношены почти на 80%

Қазақ тіліне аудару

В Актау износ тепловых сетей достиг 79%, и именно эта проблема остаётся одной из самых острых в преддверии отопительного сезона. Большинство аварий происходит на внутриквартальных и внутридомовых трубах, тогда как центральная магистраль была полностью обновлена в этом году и работает без сбоев, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.