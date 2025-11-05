Порыв водопровода оставил жителей без электричества в Актау

Жители дома №35 в 5 микрорайоне с ночи сидят без электричества - подвал затопило из-за порыва трубы, а вместе с ним пострадал электросчетчик. Чиновники отреагировали на жалобы жильцов, сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

Как выяснили жильцы, ночью в подвале произошел порыв трубы - вода затопила электрощит, из-за чего дом оказался обесточен.

Мы звонили в ПКСК 5 микрораойна - они отправляют в КЖСА, а те снова в ПКСК. Один на другого спихивают, а у нас холодильники текут, - возмущаются жители.

Люди потребовали оперативного восстановления электроснабжения.

В городской администрации подтвердили, что причиной отключения стал порыв, ответственность за устранение которого несет «КЖСА». Там сообщили, что специалисты уже приступили к работам.