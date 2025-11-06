18+
06.11.2025, 11:13

Накануне зимы жители в 3Б микрорайоне Актау остались без обслуживающей компании и тепла

Коммунальная жизнь 0 1 423 Наталья Вронская

В Актау разгорается коммунальный скандал: жители домов №5 и №5А в 3Б микрорайоне уже вторую неделю живут без обслуживающей организации, с аварийными подвалами и перебоями отопления. По словам жильцов, их последние восемь месяцев обслуживал частный КСК ТОО "Нуреке Сервис", который неожиданно отказался от домов с 1 ноября, сославшись на задолженности и большой объем работ. Однако жители уверяют: многие платили исправно, а проблемы лишь копились, передает Lada.kz.

фото прислано жителями Актау для Lada.kz
фото прислано жителями Актау для Lada.kz

Ситуация усугубилась именно в период подачи отопления. Подвалы обоих домов оказались затоплены, произошли порывы канализации, а подключение тепла затянулось. Вчера жильцы вынуждены были нанять частного сварщика за собственные средства. Ночью тепло появилось, но уже утром батареи в части квартир вновь остыли. Люди недоумевают: как жить дальше без управления, с аварийной системой отопления, и в домах, где подвал напоминает болото из фекалий и ржавчины.

Жительница дома Бибигуль рассказывает: проблемы начались задолго до отключения обслуживания. Подвал, по ее словам, восемь месяцев оставался без должного контроля.

«Подвал топилo с обеих сторон — и в 5-м, и в 5А корпусе. Порыв там, порыв тут. Пол завален фекалиями. Мы своими глазами видели, как стояли лужи канализационных отходов. Но при этом подрядчики пришли устанавливать АТП-аппарат без согласования с жильцами. В мокром, грязном, темном подвале, без света, под фонарями. Как так? Мы же люди, хозяева дома. Почему с нами никто не советовался?»

По словам женщины, подрядчики сами признались жильцам, что действуют «по распоряжению акимата». Однако в колл-центре 109 и в городских службах ей долго не могли назвать ни подрядчика, ни ответственного.

Не меньший вопрос вызывает и качество работ:

«Трубы положили прямо по земле. Если снова пойдет вода — они затопятся, АТП отключится, и дом снова без тепла. Мы всегда справлялись раньше — спускали воздух, налаживали циркуляцию. А теперь непонятно, кто отвечает. Нижние этажи жарятся, наверху батареи ледяные. Я живу в угловой квартире, холодно. Мы платим, живем здесь десятилетиями, а нас будто нет»? – возмущаются жильцы.

Люди указывают на системную проблему: уход подрядчиков без должного завершения работ и передачи дел.

Соседка Альфия подтверждает: жители фактически много лет выполняют работу обслуживающей компании сами.

«КСК ничего не делал. Мы вызывали — они приезжали, посмотрели и уехали. Мы сами собирались, нанимали сантехников, сами чистили подвалы. Два-три года назад мы своими руками вытаскивали дом из такого состояния. А потом его снова довели до этого. Пока мы платили, никакой работы не было. Когда порыв — мы быстрее сами заплатим сварщику, чем дождемся реакции».

По словам жителей, отсутствие дворников, мусор, ржавчина, постоянные порывы и отсутствие контроля стали нормой. Люди устали бороться в одиночку.

В Акимате сообщили, что вопрос находится на контроле, и, по оперативным данным, тепло в дома подано. Однако слова жителей и реальные измерения тепла в квартирах это не подтверждают. Жители настаивают на проверке состояния подвалов, законности установки АТП и создании новой обслуживающей структуры, которая сможет взять дома под управление в кратчайшие сроки.

Для людей эта ситуация стала испытанием и показала слабые места в системе управления жилым фондом. Пожилые жильцы и семьи с детьми переживают за здоровье и безопасность. В условиях поздней осени и морского климата отсутствие стабильного отопления опасно.

Жильцы требуют:

  • назначить временную обслуживающую организацию;
  • провести обследование подвалов и устранить аварии;
  • проверить законность установки АТП и условия работ;
  • обеспечить прозрачность при выборе управляющей компании в будущем.

«Мы не просим невозможного. Мы просто хотим жить в тепле, чистоте и уважении», — говорят они.

Сегодня жители 3Б микрорайона ждут ответа и действий властей. Их история — напоминание: город начинается с дома, а дом — с ответственности.

К слову, редакция Lada.kz несколько дней назад запросила у акимата данные по количеству домов, оставшихся без управляющих компаний. Журналистов интересовало, сколько из «брошенных» до сих пор живут без отопления, и как им выходить из сложившейся ситуации. Точное количество нам не назвали, зато заверили, что все такие дома тоже подключены к теплу.

Напомним, ранее сообщалось, как жители дома могут поменять или создать обслуживающую компанию. 

2
15
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
Неравнодушный
Неравнодушный
У нас в 3а мкр. такая же история, порывы, долгое устранение, говорить про подключению к отоплению бессмысленно, когда температура на входе АТП 40°С. А горячей воды нет до сих пор.
06.11.2025, 07:12
Неравнодушный
Неравнодушный
У нас в 3а мкр. такая же история, порывы, долгое устранение, говорить про подключению к отоплению бессмысленно, когда температура на входе АТП 40°С. А горячей воды нет до сих пор.
06.11.2025, 07:12
