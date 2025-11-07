Жители высоток в Актау жалуются на хроническое отсутствие воды

Жители многоэтажных домов в Актау вновь жалуются на постоянное отсутствие питьевой воды и крайне низкое давление в квартирах. Особенно остро проблема ощущается на верхних этажах – вода либо течёт тонкой струйкой, либо полностью пропадает на несколько часов и даже дней, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По словам жительницы девятого этажа дома №14, расположенного в 14 микрорайоне, из-за недостаточного давления невозможно полноценно стирать, принимать душ, мыть посуду, готовить и поддерживать санитарию в доме.

Летом вода пропадает по несколько дней. Мы закупаем бутылки, ходим к соседям, таскаем канистры. Это не просто бытовые неудобства – это нарушение базовых условий для жизни. Мы платим по тарифам, но получаем что? Право на ведро?, - возмущается женщина.

Горожане задаются вопросом: нарушаются ли в таких ситуациях их права? Редакция Lada.kz решила разобраться в вопросе.

Что говорит закон

Согласно Закону РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Статья 7, пункт 3: государственные органы обязаны предотвращать и устранять санитарно-эпидемиологические угрозы, включая перебои или отсутствие водоснабжения.

Статья 24: Органы санитарно-эпидемиологического контроля обязаны осуществлять надзор за состоянием систем водоснабжения и водоотведения.

Статья 31: Граждане имеют право обращаться в уполномоченные органы по вопросам санитарного благополучия.

Кроме того, требования по напору воды установлены строительными нормами.

Согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий», минимальное давление холодной воды в точке водоразбора должно составлять 0,1 МПа (мегапаскаль), а на верхних этажах – не ниже 0,03-0,05 МПа. Минимальное давление в точке водоразбора – 0,1 МПа (1 бар).

При наличии насосного оборудования обеспечение стабильного давления является обязанностью обслуживающей организации.

Тонкая струйка воды в квартире, однозначно, не соответствует этим параметрам.

Ответы чиновников расходятся с законом

При этом, несмотря на то, что статья 31 вышеупомянутого Закона прямо гарантирует гражданам право обращаться в санитарную службу по вопросам, влияющим на санитарные условия проживания, в том числе при отсутствии или перебоях с водой, в региональном санэпидконтроле сообщили, что не могут рассматривать такие обращения, и предложили гражданам идти в обслуживающие организации (ОСИ, КСК, ПКСК), акимат и в инстанции по защите прав потребителей и прав человека.

При подаче низкого давления питьевой воды (напор) в квартирах предлагаем обратиться в вашу обслуживающую компанию (ЖЭК, ОСИ, КСК, ПКСК), также можно в акимат – отдел жилищной инспекции. В случае нарушения прав человека имеется уполномоченный орган, такой как департамент комитета торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области (Актау, 9 мкр., 23, контакт - тел. +7292 43-14-34, 43-01-17), а также представитель уполномоченного по правам человека по Мангистауской области (г.Актау, 23 мкр., 33, конт.тел. +7-705-395-75-75, +7-7292-31-90-28), - ответили на запрос Lada.kz в ведомстве.

Жителей подобное отношение, мягко говоря, не устраивает.

Если закон даёт нам право обращаться в санэпидконтроль при угрозе санитарному благополучию, почему нас перенаправляют? Получается, формально право есть, а по факту – нет? Куда нам идти за помощью? Закон говорит, что они, как контролирующий орган, должны привлечь внимание властей и исправить ситуацию, а на деле у нас в Мангистау закон не писан. По сути, нам просто сказали «разбирайтесь сами». Приду я в КСК, они скажут «Ну, а мы что? Везде так», приду в жилищную инспекцию, там ответят «Это дом частный, мы ни при чем», в КЖСА сообщат, что трубы в доме не их. Мы все это проходили! А реально кто-нибудь когда-нибудь будет заниматься нарушением наших прав?, - не сдерживают эмоций люди.

От автора: проблема плохого напора воды на верхних этажах высоток появилась отнюдь не вчера. И ведь «корни» ее растут непосредственно от чиновников: акимата, выдающего разрешения на точечные застройки, КЖСА, ГАСК и санэпидконтроля, подписывающих ввод новых зданий в эксплуатацию. Никто не спрашивал жителей, не проводил собрания, когда «втыкал» очередной новый жилой дом или бизнес-центр на территории того же 14 микрорайона. В высотных новостройках установили насосы, обеспечивая их жильцам комфорт и удобства, а дома старой постройки остались «не у дел». Вода есть и в акимате, других госучреждениях, а у жильцов многоэтажек – все также нет. Но, это ведь не ваши проблемы, правда, господа чиновники?