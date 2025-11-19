18+
19.11.2025, 09:59

Негде играть: жители 22 микрорайона Актау требуют детскую площадку

Коммунальная жизнь 0 1 229 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступило обращение от жильцов дома №15 в 22 микрорайоне. По их словам, детям негде играть, существующая площадка давно пришла в негодность. В акимате рассказали, предусмотрена ли установка новой игровой зоны.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам жильцов дома №15 в 22 микрорайоне, их детям негде проводить активный досуг.

Единственная детская площадка возле дома находится в плачевном состоянии и уже давно нуждается в ремонте. Нашим детям приходится играть на пустыре среди обломков старого игрового оборудования, - жалуются люди.

В Актауском городском акимате пояснили, что на сегодняшний день уже готова проектно-сметная документация по комплексному благоустройству микрорайонов 1, 4, 14 и 22.

В следующем году по заказу управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области будут начаты работы по замене устаревших внутренних инженерных сетей микрорайонов (теплоснабжение, водоснабжение и канализация). В связи с этим комплексное благоустройство начнётся после завершения строительства вышеуказанных сетей. В проектной документации предусмотрено строительство детской игровой площадки перед домом №15 в 22 микрорайоне, - сообщили в пресс-службе акимата.

В администрации также подчеркнули, что проект включает ремонт дороги и строительство новых парковок.

Ранее сообщалось, что в Актау массово демонтируют детские площадки. Власти пояснили, что демонтаж объектов проводится в рамках программы по обновлению изношенных игровых и спортивных комплексов. В этом году планируется установить 80 детских и 50 спортивных площадок по всему городу.

