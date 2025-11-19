Движение между двумя микрорайонами временно ограничат в Актау

Из-за обновления дорожной разметки на несколько часов перекроют движение транспорта на дороге между 16 и 12А микрорайонами, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото с сайта pixabay.com

Ремонтные работы будут проводиться сегодня, 19 ноября.

Участок автодороги между 16 и 12А микрорайонами перекроют с 14:00 до 17:00 часов.

Жителей города и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать маршруты по объездным дорогам.

Напомним, ранее на два дня перекрывали участок дороги, пролегающей вдоль 4 микрорайона.