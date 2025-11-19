В Актау на пяти дорожных участках появятся новые полосы для правого поворота

Дополнительные правоповоротные полосы строят на пяти участках автодорог города для разгрузки заторов. Подробности рассказали в акимате областного центра, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным городского акимата, в настоящее время в Актау ведётся строительство дополнительных полос для правого поворота, призванных улучшить транспортную логистику, а также снизить риски дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день завершено асфальтирование в 12 микрорайоне - у дома №59, в 28 микрорайоне - на территории жилого комплекса Grand Avenue, а также в 30 микрорайоне - рядом с рестораном «Жерұйық».

Для снижения заторов на первом этапе на дороги был уложен один слой асфальта, что позволило временно открыть движение. Сейчас на этих участках полностью уложен второй, окончательный слой покрытия, строительные работы завершены. В ближайшее время дороги будут полностью оснащены дорожной разметкой и соответствующими знаками, - сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, ранее акимат Актау сообщал, что съезды вправо появятся в 6, 12, 28 и 31 микрорайонах.