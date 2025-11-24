Временно без электроэнергии останутся жители 10-ти домов 3 микрорайона Актау

В связи с проведением планово-предупредительных работ в 3 микрорайоне города временно будет ограничена подача электроэнергии в десяти жилых домах, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

О проведении планово-предупредительных работ сегодня, 24 ноября, сообщили в ГКП «АУЭС».

С 13:30 до 17:30 часов планируется ограничение электроснабжения в домах №№6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 92.

В предприятии просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, ранее планово-предупредительные работы проводились в 3 и 4 микрорайонах.