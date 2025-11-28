«Мы платили за воздух»: как отреагировали чиновники на коммунальный скандал в Актау

В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию, связанную с отсутствием отопления, затопленными подвалами и аварийным состоянием коммуникаций в домах 3А микрорайона, сообщает Lada.kz .

Крыса, пойманная аж на четвертом этаже дома №19 в 3А микрорайоне. Фото жителей

По данным отдела жилищной инспекции, ежемесячные тарифы обслуживающих организаций покрывают только текущие расходы на содержание инженерных сетей и общедомового имущества.

Замена или капитальный ремонт труб в этот тариф не входит. Такие работы выполняются либо за счет накопительного счета дома, либо путем разового сбора средств среди жильцов.

В акимате подтвердили, что прежняя обслуживающая компания, работавшая в 3А микрорайоне, прекратила свою деятельность. Сейчас 13 домов переданы на обслуживание ТОО «Нуреке Сервис», а один дом – в КСК «Альтернатива».

При этом в ведомстве признают, что состояние инженерных сетей действительно критическое: трубы устарели, дают постоянные течи, а капитальный ремонт требует отдельного финансирования.

Жилищная инспекция провела техническую экспертизу многоквартирных домов и разъяснила жильцам их текущее состояние. В качестве решения людям предложили два варианта: собрать дополнительные средства на капитальный ремонт самостоятельно, либо выполнить работы за счет возвратных средств министерства индустрии и строительства РК, предусмотренных программой развития ЖКИ на 2023-2029 годы.

Однако, как сообщили в акимате, жители отказались от предложенного варианта.

Предоставленный акиматом ответ оказался неполным. Жители отмечают, что главный вопрос так и остался без пояснений – кто будет проводить проверку деятельности прежнего председателя ЖЭКа и представлять отчет о выполненных работах по подготовке к отопительному сезону.

Кроме того, жители задаются вопросом о приоритетах бюджета и эффективности расходов.

Почему у акимата находятся средства на установку осетра, качелей и «Звездного неба», которые затем выходят из строя? Детские площадки устанавливают повсюду, но они крайне хрупкие – ломаются в одночасье. Покрытия футбольных полей рвутся, будто папиросная бумага. Спасти людей от холода – это первоочередная задача, а не миллионные траты на ненужные и некачественные вещи, - говорят жители.

Редакция Lada.kz повторно направила запрос в акимат и ожидает официальный ответ.

Напомним, ранее жители 3А микрорайона заявили, что прежний ЖЭК отказался от обслуживания аварийных домов прямо перед началом отопительного сезона, оставив людей без тепла, с прогнившими трубами, затопленными подвалами и открытым доступом в технические помещения. Подробнее по ссылке.