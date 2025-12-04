Одну из дорог перекроют в Актау

В связи со строительством ливневой системы в Актау временно ограничат движение на участке между 12 и 13 микрорайонами, передает Lada.kz .

Фото istockphoto.com

В акимате сообщили, что автодорогу между 12 и 13 микрорайонами временно перекроют из-за работ по строительству ливневой канализации.

Работы начнутся в 10 часов 5 декабря и продлятся до 14 часов 6 декабря.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау обращается к жителям и гостям с просьбой проявить понимание к временным неудобствам.