Актау на паузе: в каких микрорайонах отключат электричество

В связи с планово-предупредительными работами в двух микрорайонах города временно будет ограничена подача электроэнергии, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фoтo: pixabay.com

В ГКП «АУЭС» заявили о плановых работах 8 декабря, из-за которых в двух микрорайонах временно ограничат подачу электроэнергии.

Так, с 09:00 до 12:30 без электричества останутся жилые дома №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20 в 1-м микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 планируется ограничение электроснабжения в 5-м микрорайоне. Под отключение попадут дома №№ 28, 39, 40, 41, 42, 36, 38.

Напомним, сегодня, 8 декабря в Актау на весь день отключили питьевую воду.