Актау без питьевой воды: «МАЭК» меняет изношенный трубопровод

Сегодня в Актау временно приостановлена подача питьевой воды на нижнюю и верхнюю зоны города.

В ТОО «МАЭК» рассказали, какие работы проводятся.

Причина - замена трубопроводов питьевой воды на территории ЦУВС-3, где будет заменено 820 метров изношенных труб. В работах задействовано 78 человек и 26 единиц спецтехники, - рассказал директор ЗПДиПТВС (Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения) ТОО «МАЭК» Денис Саморуков.

По данным ТОО «МАЭК», ранее на водопроводе возникали неисправности.

Локальные ремонты не всегда позволяли обеспечить долгосрочную стабильность системы. Это приводило к перебоям в водоснабжении и дополнительным потерям воды. После завершения работ специалисты восстановят гидравлический режим подачи воды, что займет несколько часов. «Просим жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам», - подчеркнул заместитель главного инженера по ремонту ЗПДиПТВС Эльвин Гаджиев.

Напомним, ранее жителей Актау предупредили, что подача питьевой воды на микрорайоны, запитанные от ЦУВС-3, будет полностью прекращена 8 декабря с 00:00 до 24:00.