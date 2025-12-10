Жителей Актау волнует вопрос готовности коммунальной техники к борьбе с гололедом

В редакцию обратились жители Актау с вопросом о готовности коммунальной дорожной техники к борьбе с гололедом и осадками. В акимате города заверили, что оборудование находится в полной готовности и поводов для беспокойства нет, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По словам людей, их тревожит возможное понижение температуры ночью, из-за чего дороги могут покрыться льдом.

Утром детям придётся добираться в школу по скользким тротуарам и дорогам. Для взрослых также утренний путь на работу может превратиться в настоящий риск. Готовы ли наши коммунальные дорожные службы к борьбе с гололедом? Выйдут ли они ночью посыпать дороги или будут ждать утра?, - задаются вопросом горожане.

Редакция Lada.kz уточнила в Актауском городском акимате информацию о готовности техники. Там заверили, что необходимое оборудование находится в полной готовности.

К слову, в этом году за состоянием дорог следит ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

