Автомобильные трассы в Мангистау закрыли из-за гололёда

Из-за непогоды несколько трасс в Мангистауской области закрыли для движения автотранспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».
По данным АО «НК «КазАвтоЖол», сегодня, 10 декабря, в 12:30 часов в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих трассах:
Ориентировочное время открытия дорог – 10 декабря, 20:00 часов.
UPD. Кроме того, в 15:00 часов по тем же причинам временно закрыты будут следующие направления:
Ориентировочное время открытия трасс – 10 декабря, 22:00 часов.
Напомним, ранее мангистауский областной филиал РГП «Казгидромет» сообщал, что 10-11 декабря в регионе ожидаются дожди и снегопады, а также понижение температуры воздуха.
Комментарии0 комментарий(ев)