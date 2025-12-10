Автомобильные трассы в Мангистау закрыли из-за гололёда

Из-за непогоды несколько трасс в Мангистауской области закрыли для движения автотранспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото пресс-службы полиции региона

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», сегодня, 10 декабря, в 12:30 часов в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих трассах:

участок автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км. 642-786, ( участок Шетпе – Актау);

участок автодороги Жетыбай – Жанаозен – граница Республики Туркменистан, км. 0-58, (участок Жетыбай – Жанаозен).

Ориентировочное время открытия дорог – 10 декабря, 20:00 часов.

UPD. Кроме того, в 15:00 часов по тем же причинам временно закрыты будут следующие направления:

участок автодороги Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе, км. 91-161 (участок Таучик – Шетпе);

участок автодороги Актау – Курык, км. 13-72 (участок Актау – Курык).

Ориентировочное время открытия трасс – 10 декабря, 22:00 часов.

Напомним, ранее мангистауский областной филиал РГП «Казгидромет» сообщал, что 10-11 декабря в регионе ожидаются дожди и снегопады, а также понижение температуры воздуха.