Снег и резкое похолодание: водителей Мангистау просят готовиться к скользким дорогам

По информации мангистауского филиала РГП «Казгидромет», в период с 10 по 11 декабря в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также понижение температуры воздуха. Такие условия могут негативно сказаться на дорожном движении и потребовать от водителей большей внимательности, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

В свою очередь в мангистауском филиале АО «НК «КазАвтоЖол» напоминают о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и корректного поведения на зимних дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость на скользких участках, соблюдать дистанцию, тщательно проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой и заранее следить за прогнозом погоды и ситуацией на трассах.

Специалисты также призывают по возможности отказаться от дальних поездок, если в этом нет срочной необходимости, поскольку резкие изменения погоды могут привести к ухудшению видимости, гололёду и росту аварийности.

В филиале подчёркивают, что в период неблагоприятных погодных условий безопасность должна оставаться главным приоритетом для всех участников движения.

Напомним, о резком ухудшении погоды спасатели ДЧС предупредили и вчера, 8 декабря.