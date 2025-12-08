18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.49
587.73
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.12.2025, 14:14

В Мангистау ухудшилась погода: спасатели предупреждают

Экология 0 1 457 Лиана Рязанцева

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает жителей о резком похолодании, передает Lada.kz

Фото автора
Фото автора

По данным спасателей, в ближайшие три дня на территории региона ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Настоятельно рекомендуется жителям региона соблюдать меры безопасности: использовать печное, газовое и электрическое отопительное оборудование строго по правилам, неукоснительно соблюдать пожарную безопасность при обогреве помещений, использовать только исправные приборы, не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра, отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей, обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости, по возможности ограничивать длительное пребывание на открытом воздухе и не оставлять детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать по номерам «101» и «112», - говорится в сообщении спасателей.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей заблаговременно принять меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами погоды в регионе.

По информации «Gismeteo», завтра, 9 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Актау. Температура днем составит +4°C, а ночью +1°C.

В среду, 10 декабря, в Актау будет дождь. Температура днём составит +2 °C, а ночью  +1 °C.

В четверг, 11 декабря, в Актау ожидается дождь со снегом. Температура воздуха понизится до 0 °C.

Напомним, в Мангистауской области из-за гололёда ухудшились дорожные условия. В полиции региона сообщили, на каких участках трасс зафиксирован гололёд. 

3
5
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь