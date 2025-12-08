В Мангистау ухудшилась погода: спасатели предупреждают

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает жителей о резком похолодании, передает Lada.kz .

По данным спасателей, в ближайшие три дня на территории региона ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

Настоятельно рекомендуется жителям региона соблюдать меры безопасности: использовать печное, газовое и электрическое отопительное оборудование строго по правилам, неукоснительно соблюдать пожарную безопасность при обогреве помещений, использовать только исправные приборы, не допускать перегрева оборудования и не оставлять включённые приборы без присмотра, отказаться от использования самодельных или неисправных обогревателей, обеспечить исправность дымоходов и провести их очистку при необходимости, по возможности ограничивать длительное пребывание на открытом воздухе и не оставлять детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать по номерам «101» и «112», - говорится в сообщении спасателей.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей заблаговременно принять меры предосторожности и внимательно следить за прогнозами погоды в регионе.

По информации «Gismeteo», завтра, 9 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Актау. Температура днем составит +4°C, а ночью +1°C.

В среду, 10 декабря, в Актау будет дождь. Температура днём составит +2 °C, а ночью +1 °C.

В четверг, 11 декабря, в Актау ожидается дождь со снегом. Температура воздуха понизится до 0 °C.

Напомним, в Мангистауской области из-за гололёда ухудшились дорожные условия. В полиции региона сообщили, на каких участках трасс зафиксирован гололёд.