Внимание, гололёд! Водителей Мангистау просят сохранять бдительность

В Мангистауской области из-за гололёда ухудшились дорожные условия. В полиции региона сообщили, на каких участках трасс зафиксирован гололёд, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По информации департамента полиции Мангистауской области, скользкие участки зафиксированы на трассах Сайотес – Опорный, Бейнеу – Опорный, Бейнеу – Тажен. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, дороги остаются открытыми для проезда.

Дорожная полиция перешла на усиленный режим несения службы в связи с обстановкой на дорогах, сложившейся из-за гололёда.

Для безопасности водителей и пассажиров мы призываем строго следовать правилам ПДД, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

По данным полиции, за минувшие выходные на трассах региона из-за гололёда произошло 10 ДТП.

Полиция рекомендует автовладельцам по возможности избегать дальних поездок.

Напомним, в минувшие выходные первый снег выпал в Жетыбае, Мунайшы, Таушыке и Бейнеу.