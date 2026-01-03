О перебоях в работе интернета сообщили жители Актау

Жители Актау пожаловались на проблемы с доступом в Сеть. Скорость соединения упала у пользователей «Казахтелекома». Нестабильную работу интернета прокомментировали в техподдержке компании, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью ИИ

В редакцию Lada.kz обратились пользователи «Казахтелекома» и сообщили о проблемах с интернетом в Актау сегодня, 3 января.

Пожалуйста, можете узнать, что происходит с «Казахтелекомом»? С начала января заметно снижение скорости: через VPN видео в 4K загружается нормально, а без него – максимум 480p. С чем это связано?, - пожаловались жители Актау.

Журналисту издания удалось связаться с техподдержкой АО «Казахтелеком». Автоответчик сообщил:

« Уважаемые абоненты! В настоящее время возможно снижение скорости интернет-соединения. Специалистами АО «Казахтелеком» проведена проверка оборудования – неисправностей со стороны компании не выявлено. Доступ в интернет со стороны АО «Казахтелеком» предоставляется в штатном режиме. На данный момент направлены запросы к внешним интернет-ресурсам и международным операторам для уточнения причин замедления » .

Подобная проблема наблюдается не только в Актау – жители по всей стране массово жалуются на снижение скорости интернета у АО «Казахтелеком».