18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.83
600.58
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.01.2026, 12:20

Жильцы новостройки в Актау с начала отопительного сезона мерзнут в своих квартирах

Коммунальная жизнь 0 2 060 Лиана Рязанцева

Жильцы ЖК «Aktau Towers», расположенного в 12 микрорайоне, обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие элементарных бытовых условий. По словам людей, тепло в их квартирах не подаётся с начала отопительного сезона. Корреспондент издания выяснял причины сложившейся ситуации.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам жильцов ЖК «Aktau Towers», в доме уже заселены порядка 40-50 квартир. Люди сделали ремонт и налаживают быт, несмотря на то, что объект официально ещё не сдан в эксплуатацию.

Кроме того, ещё около 100-150 собственников получили ключи от квартир и планируют приступить к ремонту, однако вынуждены откладывать работы в ожидании подключения теплоснабжения.

Как утверждают горожане, все необходимые документы оформлены, внутренние инженерные работы завершены, препятствий для подачи тепла, по их мнению, нет.

С документами и внутренними вопросами у нас всё в порядке. Мы просто ждём, когда дом подключат к отоплению. В квартирах уже проживает много детей и пожилых людей, мы замерзаем и часто болеем. Неоднократно обращались в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с заявлением о подаче отопления, однако до сотрудников компании не удаётся достучаться, - жалуются жители.

Представитель застройщика отметил, что между жилищно-строительным кооперативом «Aktau Towers», ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» заключены договоры на теплоснабжение дома, однако подключение отопления пока не осуществляется.

Жильцы дома были вынуждены записать видеобращение к властям, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на запрос редакции ответили следующее:

По адресу, опубликованному в видеоролике, официальных заявок на подключение теплоснабжения от застройщика или обслуживающей компании не поступало. Тем не менее, наши специалисты проедут на объект, проведут обследование и по итогам примут необходимые меры в рамках своей компетенции.

Lada.kz продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, ранее с отсутствием отопления столкнулись жильцы дома №23 в 29 микрорайоне. Основной причиной стало нарушение гидравлического баланса теплосетей микрорайона.

8
11
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь