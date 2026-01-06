Жильцы новостройки в Актау с начала отопительного сезона мерзнут в своих квартирах

Жильцы ЖК «Aktau Towers», расположенного в 12 микрорайоне, обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на отсутствие элементарных бытовых условий. По словам людей, тепло в их квартирах не подаётся с начала отопительного сезона. Корреспондент издания выяснял причины сложившейся ситуации.

Фото: кадр видео

По словам жильцов ЖК «Aktau Towers», в доме уже заселены порядка 40-50 квартир. Люди сделали ремонт и налаживают быт, несмотря на то, что объект официально ещё не сдан в эксплуатацию.

Кроме того, ещё около 100-150 собственников получили ключи от квартир и планируют приступить к ремонту, однако вынуждены откладывать работы в ожидании подключения теплоснабжения.

Как утверждают горожане, все необходимые документы оформлены, внутренние инженерные работы завершены, препятствий для подачи тепла, по их мнению, нет.

С документами и внутренними вопросами у нас всё в порядке. Мы просто ждём, когда дом подключат к отоплению. В квартирах уже проживает много детей и пожилых людей, мы замерзаем и часто болеем. Неоднократно обращались в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с заявлением о подаче отопления, однако до сотрудников компании не удаётся достучаться, - жалуются жители.

Представитель застройщика отметил, что между жилищно-строительным кооперативом «Aktau Towers», ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» заключены договоры на теплоснабжение дома, однако подключение отопления пока не осуществляется.

Жильцы дома были вынуждены записать видеобращение к властям, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» на запрос редакции ответили следующее:

По адресу, опубликованному в видеоролике, официальных заявок на подключение теплоснабжения от застройщика или обслуживающей компании не поступало. Тем не менее, наши специалисты проедут на объект, проведут обследование и по итогам примут необходимые меры в рамках своей компетенции.

Lada.kz продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, ранее с отсутствием отопления столкнулись жильцы дома №23 в 29 микрорайоне. Основной причиной стало нарушение гидравлического баланса теплосетей микрорайона.