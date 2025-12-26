«Замерзаем с октября»: чиновники назвали причину проблем с отоплением у жителей Актау

Власти прокомментировали жалобы жителей 29 микрорайона, которые заявляли, что более двух месяцев живут без стабильного отопления и готовы пойти на радикальные меры – вплоть до перекрытия проезжей части, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

Как сообщили в городской администрации, в жилом доме №23 в 29 микрорайоне действительно зафиксированы проблемы с теплоснабжением. Они связаны с несоответствием температурных параметров теплоносителя, что напрямую влияет на качество обогрева квартир.

По информации акимата, основной причиной является нарушение гидравлического баланса теплосетей микрорайона. В числе факторов также названы использование мощных насосов в отдельных зданиях и устаревшая элеваторная система отопления в самом доме.

Для решения подобных проблем в городе реализуется программа модернизации тепловых узлов. В 26, 27, 28, 28А и 29 микрорайонах старые системы поэтапно заменяются на автоматизированные. Установка современного автоматизированного теплового узла запланирована и в доме №23, - сообщили в городской администрации.

По данным чиновников, подрядная организация уже приступила к наладке и стабилизации системы отопления. Завершение работ и полное устранение проблемы планируется до 27 декабря.

Напомним, с начала отопительного сезона в квартирах дома №23 в 29 микрорайоне практически отсутствует тепло – батареи остаются холодными в комнатах, кухнях и ванных. Особенно тяжелая ситуация сложилась в последние дни на фоне похолодания.