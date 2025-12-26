18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.12.2025, 11:18

«Замерзаем с октября»: чиновники назвали причину проблем с отоплением у жителей Актау

Коммунальная жизнь 0 1 397 Сергей Кораблев

Власти прокомментировали жалобы жителей 29 микрорайона, которые заявляли, что более двух месяцев живут без стабильного отопления и готовы пойти на радикальные меры  вплоть до перекрытия проезжей части, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Как сообщили в городской администрации, в жилом доме №23 в 29 микрорайоне действительно зафиксированы проблемы с теплоснабжением. Они связаны с несоответствием температурных параметров теплоносителя, что напрямую влияет на качество обогрева квартир.

По информации акимата, основной причиной является нарушение гидравлического баланса теплосетей микрорайона. В числе факторов также названы использование мощных насосов в отдельных зданиях и устаревшая элеваторная система отопления в самом доме.

Для решения подобных проблем в городе реализуется программа модернизации тепловых узлов. В 26, 27, 28, 28А и 29 микрорайонах старые системы поэтапно заменяются на автоматизированные. Установка современного автоматизированного теплового узла запланирована и в доме №23, - сообщили в городской администрации.

По данным чиновников, подрядная организация уже приступила к наладке и стабилизации системы отопления. Завершение работ и полное устранение проблемы планируется до 27 декабря.

Напомним, с начала отопительного сезона в квартирах дома №23 в 29 микрорайоне практически отсутствует тепло батареи остаются холодными в комнатах, кухнях и ванных. Особенно тяжелая ситуация сложилась в последние дни на фоне похолодания.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Случай из жизни - второй день нет питьевой воды, звоню в КЖСА, говорят звоните на номер 109, звоню на 109 около 6 вечера, номер обращений под ведомстовом акимата, говорят - "ремонтируют, но если до 6 не отремонтируют, сегодня воды не будет", на вопрос почему, отвечают - "сейчас работами занимается подрядчик КЖСА, а они работают днем до 6 согласно контракту, поэтому если не успеют, завтра доделают", я удивился что теперь аварийными работами занимается подрядчик, но тут же возник вопрос - "А зачем тогда вообще КЖСА, как акимат допускает такой схемотоз и зачем, чтобы была еще одна цепочка для перекладывания ответственности друг на друга"???
26.12.2025, 08:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

