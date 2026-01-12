Жителям одного из микрорайонов Актау на полдня отключат электричество

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ в 7 микрорайоне Актау, передает Lada.kz.
ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 12 января, в 7 микрорайоне.
С 09:00 до 12:30 без электроэнергии останутся жильцы домов №№ 3, 7, 11 ,12, 28.
В ГКП «АУЭС» просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.
Ранее, 9 января отключали электроэнергию в 7 микрорайоне Актау.
Комментарии0 комментарий(ев)