Жителям одного из микрорайонов Актау на полдня отключат электричество

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ в 7 микрорайоне Актау, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com

С 09:00 до 12:30 без электроэнергии останутся жильцы домов №№ 3, 7, 11 ,12, 28.

В ГКП «АУЭС» просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.

Ранее, 9 января отключали электроэнергию в 7 микрорайоне Актау.