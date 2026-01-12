18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 16:56

Куда и как жителям Актау платить за вывоз ТБО

Коммунальная жизнь 0 4 892 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz и в Telegram-канал акимата Мангистауской области поступают многочисленные обращения жителей Актау с вопросами об оплате услуг по вывозу ТБО. Горожане не могут разобраться, куда и каким образом производить оплату и какой компании она должна быть адресована. В акимате города дали разъяснения.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Жители Актау сообщают, что в январе им пришли двойные квитанции — от ТОО «Caspiy Operating» и от ТОО «Zero Waste Ақтау». Горожане пребывают в замешательстве: кому и каким образом следует производить оплату.

Жителей города также волнует вопрос задолженности перед ТОО «Caspiy Operating»: нужно ли её погашать или долги автоматически перейдут к ТОО «Zero Waste Ақтау».

В городской администрации заявили, что ТОО «Caspiy Operating» прекратило свою деятельность.

Несмотря на прекращение деятельности компании, задолженность, сформировавшаяся за декабрь 2025 года, подлежит оплате именно в адрес данной организации. Однако на сегодняшний день установить связь с ТОО «Каспий оперетинг» не представляется возможным. В этой связи, в случае поступления жителям платёжных документов (счёт, уведомление и т. д.) от имени указанной компании, рекомендуется самостоятельно связаться с её представителями и урегулировать вопрос в рамках действующего законодательства, - заявили в акимате.

В городской администрации подчеркнули, что с января 2026 года услуги по вывозу ТБО в Актау официально начала оказывать компания «Zero Waste Ақтау».

ТОО «Zero Waste Ақтау» будет принимать оплату за январь только в феврале. Соответственно, до конца января будут сформированы все лицевые счета. В этом месяце платежи не выставляются и не собираются, вся оплата будет производиться исключительно через ЕПД Мангистау в мобильном банковском приложении,  - сообщили в акимате.

Интересная ситуация развернулась в 32А микрорайоне, рядом с домами 16, 17, 18 и 19. Жители сообщили, что до сих пор две компании - ТОО «Caspiy Operating» и ТОО «Zero Waste Ақтау» ведут борьбу за места размещения мусорных контейнеров.

Мы вообще не понимаем, что происходит. Сначала ТОО «Zero Waste Ақтау» приехало, перевернуло все старые металлические контейнеры и установило новые пластиковые. Позже приехали сотрудники ТОО «Caspiy Operating», убрали пластиковые и снова поставили свои металлические. Нам, конечно, интересно наблюдать за их борьбой за место под солнцем, но что нам делать, кому в итоге платить? — возмущаются жители.

На данное обращение жителей в акимате заявили, что жители города имеют полное право в любое время обратиться к любой компании, оказывающей услуги по вывозу твердых бытовых отходов, и заключить с ней договор.

В акимате Актау предоставили контактный номер ТОО «Zero Waste Ақтау». По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 708 376 7214.

Напомним, акимат заключил договор с новой компанией – ТОО «Zero Waste» – она будет оказывать услуги по вывозу мусора.

Позже власти рассказали, что будет со старыми баками, установленными по городу. 

Жителям Актау также был представлен публичный договор на оказание услуг по вывозу ТБО. Ознакомиться с ним можно здесь.

 

6
36
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь