Куда и как жителям Актау платить за вывоз ТБО

В редакцию Lada.kz и в Telegram-канал акимата Мангистауской области поступают многочисленные обращения жителей Актау с вопросами об оплате услуг по вывозу ТБО. Горожане не могут разобраться, куда и каким образом производить оплату и какой компании она должна быть адресована. В акимате города дали разъяснения.

фото из архива Lada.kz

Жители Актау сообщают, что в январе им пришли двойные квитанции — от ТОО «Caspiy Operating» и от ТОО «Zero Waste Ақтау». Горожане пребывают в замешательстве: кому и каким образом следует производить оплату.

Жителей города также волнует вопрос задолженности перед ТОО «Caspiy Operating»: нужно ли её погашать или долги автоматически перейдут к ТОО «Zero Waste Ақтау».

В городской администрации заявили, что ТОО «Caspiy Operating» прекратило свою деятельность.

Несмотря на прекращение деятельности компании, задолженность, сформировавшаяся за декабрь 2025 года, подлежит оплате именно в адрес данной организации. Однако на сегодняшний день установить связь с ТОО «Каспий оперетинг» не представляется возможным. В этой связи, в случае поступления жителям платёжных документов (счёт, уведомление и т. д.) от имени указанной компании, рекомендуется самостоятельно связаться с её представителями и урегулировать вопрос в рамках действующего законодательства, - заявили в акимате.

В городской администрации подчеркнули, что с января 2026 года услуги по вывозу ТБО в Актау официально начала оказывать компания «Zero Waste Ақтау».

ТОО «Zero Waste Ақтау» будет принимать оплату за январь только в феврале. Соответственно, до конца января будут сформированы все лицевые счета. В этом месяце платежи не выставляются и не собираются, вся оплата будет производиться исключительно через ЕПД Мангистау в мобильном банковском приложении, - сообщили в акимате.

Интересная ситуация развернулась в 32А микрорайоне, рядом с домами 16, 17, 18 и 19. Жители сообщили, что до сих пор две компании - ТОО «Caspiy Operating» и ТОО «Zero Waste Ақтау» ведут борьбу за места размещения мусорных контейнеров.

Мы вообще не понимаем, что происходит. Сначала ТОО «Zero Waste Ақтау» приехало, перевернуло все старые металлические контейнеры и установило новые пластиковые. Позже приехали сотрудники ТОО «Caspiy Operating», убрали пластиковые и снова поставили свои металлические. Нам, конечно, интересно наблюдать за их борьбой за место под солнцем, но что нам делать, кому в итоге платить? — возмущаются жители.

На данное обращение жителей в акимате заявили, что жители города имеют полное право в любое время обратиться к любой компании, оказывающей услуги по вывозу твердых бытовых отходов, и заключить с ней договор.

В акимате Актау предоставили контактный номер ТОО «Zero Waste Ақтау». По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 708 376 7214.

