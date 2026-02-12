Перголы в домах «на ножках» так и не демонтированы, несмотря на поручение акима Актау

Жильцы дома №1 в 5 микрорайоне продолжают бить тревогу: на крыше высотки до сих пор остаются огромные бетонные плиты, которые рушатся кусками и представляют опасность жизни человека – и это несмотря на то, что глава города распорядился расчистить территорию. В Актауском городском акимате разъяснили Lada.kz причины, по которым поручение градоначальника так и не было выполнено.

Фото из архива Lada.kz

Жители сообщили, что на встрече с акимом города в середине октября прошлого года им пообещали, что подрядчик займется демонтажом уже через неделю, однако до сих пор работы не произведены.

Еще 11 августа 2025 года был составлен акт, где указано, что бетонные балки на крыше нашего дома изношены и представляют опасность для жизни людей. Кровля вся протекает, капитальный ремонт КСК «Шанс» не делает, ждут решения по балкам. После каждого дождя нас топит, в квартирах сырость и плесень. Ремонт в подъезде тоже не делают, потому что крыша протекает. Первая балка рухнула более 20 лет назад! Вода заливается в квартиры через разбитые вытяжки. На собрании с жильцами власти обещали, что деньги из бюджета выделены и подрядчики займутся ремонтом, но время идет, а ничего не изменилось, - жалуются жильцы дома.

В акимате Актау разъяснили причины, по которым поручение главы города не было выполнено.

В прошлом году за счёт сэкономленных бюджетных средств было выделено 10 млн 604 тыс. тенге на демонтаж аварийных пергол, расположенных на крышах многоквартирных жилых домов города по адресам: 5 микрорайон, дом №1; 7 микрорайон дом №22; 8 микрорайон дом №8; 27 микрорайон дом №5; 26микрорайон, дом №38; 1 микрорайон, дом №35; 9 микрорайон, дом №30; 4 микрорайон, дом №5; 14 микрорайон, дом №47; 12 микрорайон, дом №53. По данному направлению был организован конкурс государственных закупок. По итогам конкурса победителем было признано ТОО «Alliance Construction Company», которое предложило чрезмерно низкую цену – 4 700 777 тенге. Однако на завершающем этапе заключения контракта компания отказалась от проведения демонтажных работ, не подписав договор электронной цифровой подписью на портале государственных закупок. В результате демонтаж аварийных пергол выполнить не удалось. Поскольку повторный конкурс был объявлен ближе к концу года, проведение работ перенесено и запланировано на текущий год, - сообщили в акимате.

В администрации подчеркнули, что в настоящее время для проведения указанных работ из бюджета выделено 17 млн тенге, средства были запрошены и поступили на расчётный счёт аппарата акимата.

В настоящее время ведутся сметные расчёты на демонтаж аварийных пергол в десяти вышеуказанных домах с учётом изменения цен по сравнению с прошлым годом. После уточнения сметной стоимости будет определено, на какое количество домов хватит выделенных 17 млн тенге, после чего будет объявлен открытый конкурс на соответствующую сумму. В заключении сообщаем, что, несмотря на затянувшийся процесс, начало демонтажных работ планируется на март текущего года. Их проведение будет находиться на прямом контроле акимата города, - заключили в ведомстве.

Напомним, аким Актау поручил снести перголы в домах «на ножках» еще в 2024 году.