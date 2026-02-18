Куда звонить жителям Актау по вопросам тепло- и водоснабжения

В ГКП «КЖСА» напоминают жителям о телефонах оперативного штаба по тепло - и водоснабжению, передаёт Lada.kz.
В Актау уже несколько месяцев ведётся круглосуточная работа оперативного штаба, который отвечает на обращения жителей по вопросам теплоснабжения и водоснабжения.
В ГКП «КЖСА» опубликовал график дежурства членов оперативного штаба на февраль 2025 года
Группа мониторинга социальных сетей:
Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»: 8 (7292) 60 53 16 или 60 52 22.
Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой и технической воде действует экстренная линия связи:
Начальник оперативно-диспетчерской службы: Айтжанов Манас Елемесович +7 701 918 93 00.
Напомним, ранее жильцы дома №150 в 3 микрорайоне пожаловались, что вынуждены мерзнуть в своих квартирах. По словам людей, отопление работает нестабильно, а счета за тепло приходят исправно. Жильцы бьют тревогу, как они отмечают, дом находится в аварийном состоянии и буквально разваливается на глазах.
