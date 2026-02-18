Куда звонить жителям Актау по вопросам тепло- и водоснабжения

В ГКП «КЖСА» напоминают жителям о телефонах оперативного штаба по тепло - и водоснабжению, передаёт Lada.kz .

В Актау уже несколько месяцев ведётся круглосуточная работа оперативного штаба, который отвечает на обращения жителей по вопросам теплоснабжения и водоснабжения.

В ГКП «КЖСА» опубликовал график дежурства членов оперативного штаба на февраль 2025 года

Группа мониторинга социальных сетей:

Нурлан Доскалиев +7 701 497 72 24 (дневная смена);

Бауыржанов Алижан +7 708 308 94 11 (ночная смена).

Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:

Нурдуман Кайратулы +7 747 402 04 53 (дневная смена);

Басбаев Асет +7 707 585 2069 (ночная смена).

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»: 8 (7292) 60 53 16 или 60 52 22.

Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой и технической воде действует экстренная линия связи:

диспетчер +7 775 318 92 41 (WhatsApp);

Бауыржанов Алижан+ 7 708 308 94 11.

Начальник оперативно-диспетчерской службы: Айтжанов Манас Елемесович +7 701 918 93 00.

Напомним, ранее жильцы дома №150 в 3 микрорайоне пожаловались, что вынуждены мерзнуть в своих квартирах. По словам людей, отопление работает нестабильно, а счета за тепло приходят исправно. Жильцы бьют тревогу, как они отмечают, дом находится в аварийном состоянии и буквально разваливается на глазах.