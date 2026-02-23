18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 09:14

В Актау на стройплощадках выявлены скопления крупногабаритного мусора

Коммунальная жизнь 0 752 Наталья Вронская

В Актау в ходе мониторинга санитарного состояния городских территорий выявлены факты несанкционированного размещения отходов на строительных объектах. Проверка была проведена в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает Lada.kz.

Фото: Актауский городской акимат
Фото: Актауский городской акимат

По данным пресс-службы городского акимата, основная часть обнаруженного мусора связана с деятельностью строительных компаний. На территориях отдельных жилых комплексов зафиксированы случаи складирования строительных материалов, бытовых и иных отходов вне установленных мест. Кроме того, на ряде объектов выявлены нарушения требований к установке ограждений и несоблюдение норм по благоустройству прилегающих территорий.

Согласно действующему законодательству, строительные организации несут прямую ответственность за санитарное состояние и чистоту на территории своих объектов. В их обязанности входит своевременный вывоз строительных отходов, установка ограждений в соответствии с требованиями и поддержание порядка на прилегающей территории.

В акимате подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приниматься соответствующие меры, в том числе применяться штрафные санкции.

Обращаемся ко всем строительным компаниям и предпринимателям города с просьбой строго соблюдать требования по обеспечению чистоты на территориях объектов, вывозить строительные отходы в установленные места и системно проводить работы по благоустройству, - отметил руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Нурсултан Сайлаубаев.

Мониторинговые мероприятия в городе продолжатся на постоянной основе.

Напомним, ранее в редакцию обращались обеспокоенные жители поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, за последние месяцы берега водоёма буквально завалены мусором, и ситуация продолжает ухудшаться.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"при выявлении нарушений будут приниматься соответствующие меры, в том числе применяться штрафные санкции."----Ага! Вы их щас так напугали! Смотрите, бегут убираться, аж волосы назад!
23.02.2026, 04:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь