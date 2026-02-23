В Актау на стройплощадках выявлены скопления крупногабаритного мусора

В Актау в ходе мониторинга санитарного состояния городских территорий выявлены факты несанкционированного размещения отходов на строительных объектах. Проверка была проведена в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает Lada.kz .

Фото: Актауский городской акимат

По данным пресс-службы городского акимата, основная часть обнаруженного мусора связана с деятельностью строительных компаний. На территориях отдельных жилых комплексов зафиксированы случаи складирования строительных материалов, бытовых и иных отходов вне установленных мест. Кроме того, на ряде объектов выявлены нарушения требований к установке ограждений и несоблюдение норм по благоустройству прилегающих территорий.

Согласно действующему законодательству, строительные организации несут прямую ответственность за санитарное состояние и чистоту на территории своих объектов. В их обязанности входит своевременный вывоз строительных отходов, установка ограждений в соответствии с требованиями и поддержание порядка на прилегающей территории.

В акимате подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приниматься соответствующие меры, в том числе применяться штрафные санкции.

Обращаемся ко всем строительным компаниям и предпринимателям города с просьбой строго соблюдать требования по обеспечению чистоты на территориях объектов, вывозить строительные отходы в установленные места и системно проводить работы по благоустройству, - отметил руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Нурсултан Сайлаубаев.

Мониторинговые мероприятия в городе продолжатся на постоянной основе.

Напомним, ранее в редакцию обращались обеспокоенные жители поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, за последние месяцы берега водоёма буквально завалены мусором, и ситуация продолжает ухудшаться.