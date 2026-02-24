В Актау 24 февраля без электроэнергии останутся жильцы нескольких домов

В связи с проведением планово-предупредительных работ в 8 микрорайоне города временно будет ограничена подача электроэнергии в пяти жилых домах, сообщает Lada.kz.
ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 24 февраля, в 8 микрорайоне.
С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №23, 24, 25, 26,17.
В предприятии просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.
