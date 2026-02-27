Центральную дорогу залило: в нижней части Актау дважды за ночь прорвало водопровод

В Актау в ночь на 27 февраля произошла авария на сетях водоснабжения, из-за чего часть нижних микрорайонов оказалась подтоплена, а подача питьевой воды была временно приостановлена, передает Lada.kz .

стоп кадр из видео. Улучшен с помощью ИИ

Затопленная центральная дорога между 1 и 3 микрорайонами попала на видео. Очевидцы сообщали, что по автомагистрали, а также тротуару розливался кипяток.

Как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», первая аварийная ситуация была зафиксирована в 3 микрорайоне. Там с 00:15 часов подача питьевой воды была остановлена. Под отключение попали несколько жилых домов в 1 микрорайоне, коттеджный сектор, воинская часть, объекты «Космос» и «Лидер», а также дома №57, 58, 59, 61 и 152-158 в 3 микрорайоне, включая здание гостиницы.

После определения места порыва специалисты произвели переключение сетей. Однако позже был выявлен повторный порыв на водопроводе питьевой воды по адресу: 3 микрорайон, дом №151. Сообщается, что повреждение произошло после проведённой ранее реконструкции водопроводных сетей со стороны ТОО «Аманат».

С 01:00 часов подача питьевой воды была повторно приостановлена. Под отключение дополнительно попали дома №5, 6, 35, 65, 71, 72, 92, 150, 151, а также здания №67 и 82а. Без воды временно остались СПИД-центр, ДК-1, «Школьник», «Софимед», ресторан «Береке» и кафе Jazz Club.

Ориентировочные сроки завершения аварийных работ будут сообщены дополнительно. Специалисты проводят необходимые восстановительные мероприятия.