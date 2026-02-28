Конец эпохи бараков: как преображается старейший район Актау

Полуразрушенные здания с пустыми оконными проёмами и ограждённая территория – так сегодня выглядят старые бараки в 3 микрорайоне Актау. Эти дома долгие годы служили жильём для горожан, однако теперь их снос стал частью масштабной программы обновления жилого фонда. Фактически для старой застройки здесь завершилась целая эпоха. Корреспонденты Lada.kz выяснили, как проходит переселение жильцов из старых домов и что появится на месте полуразрушенных зданий.

Фото автора

Еще совсем недавно весь 3 микрорайон Актау практически полностью состоял из домов барачного типа. Сегодня от прежней застройки остались лишь единичные здания – район постепенно застраивается современными многоквартирными домами. Программа реновации, рассчитанная до 2028 года, должна окончательно изменить облик одного из старейших жилых массивов города.

Полуразрушенные строения с пустыми оконными проёмами, ограждённые забором, – это последние напоминания о прежнем этапе развития микрорайона. Их снос проходит в рамках городской целевой программы «Реновация в 3 микрорайоне города Актау» на 2022-2028 годы.

Проект реализуется на основании соглашения №3 от 22 июня 2022 года между Актауским городским акиматом и ТОО «КурылысСтройСервис».

Программа предусматривает поэтапный снос ветхих домов и переселение жителей в новые многоквартирные жилые дома.

В 2023 году были построены и введены в эксплуатацию два пятиэтажных жилых дома – №71 (30 квартир) и №72 (35 квартир) в 3 микрорайоне. В новые квартиры переселены жители старых домов №34, 35, 36, 37 и 38. В собственность бывших владельцев передано 52 квартиры и одно коммерческое помещение.

В 2025 году введён в эксплуатацию 90-квартирный пятиэтажный жилой дом №37. В него переселены жители старого дома №33 (16 квартир и 1 коммерческое помещение).

Также в 2025 году завершено строительство 100-квартирного пятиэтажного жилого дома №35. В новые квартиры переехали жители домов №39, 40, 42 и 43 (отдано 49 квартир).

В дальнейшем на месте старых домов №39, 40, 42 и 43 планируется строительство новых многоквартирных жилых домов в рамках продолжения программы реновации.