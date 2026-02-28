Коммунальный скандал в Актау: жильцы требуют проверки деятельности ПКСК

Конфликт разгорелся между собственниками многоквартирных домов 11 микрорайона и ПКСК «Светлана». Жители заявляют о непрозрачных начислениях за ремонт кровли и содержание жилья за 2021-2025 годы и требуют официальной проверки, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 11 микрорайона

Поводом для конфликта стали начисления за ремонт кровли и содержание жилья за период с 2021 по 2025 годы, законность которых, по словам инициативной группы, документально не подтверждена.

В Актауской городской жилищной инспекции состоялись два заслушивания. Согласно протоколам, представители ПКСК не представили ключевые документы, включая: договоры управления, протоколы общих собраний, бюллетени голосования, реестры собственников, утвержденные сметы и финансовую отчетность.

Несмотря на повторное отсутствие документов, обязательное предписание о проведении проверки либо применении административных мер на сегодняшний день не вынесено.

Жители считают, что при отсутствии договоров управления, решений общего собрания и утвержденных смет начисление денежных средств вызывает обоснованные сомнения.

Дополнительные вопросы вызывает информация о подрядчике, выполнявшем кровельные работы. По сведениям инициативной группы, индивидуальный предприниматель, осуществлявший работы, не располагает лицензией (если данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Отдельное внимание собственники обращают на сервисную компанию ТОО «Компания Актау Сервис 2». Согласно открытым данным: первичная регистрация – 20 декабря 2024 года, срок работы на рынке – 1 год 1 месяц, руководитель компании – Рита Кязимова.

При этом директор данной компании, по информации инициативной группы, одновременно занимает должность главного бухгалтера ПКСК «Светлана». Жители считают, что такое совмещение требует правовой оценки с точки зрения прозрачности финансовых потоков.

Также отмечается, что ТОО «Актау Сервис 1» подало документы на ликвидацию в январе 2026 года.

Юристы подчеркивают, что при зафиксированном отсутствии обязательных документов контролирующий орган вправе применить меры реагирования. Отказ от вынесения предписания в подобных обстоятельствах может стать предметом административного обжалования.

28 февраля 2026 года в домах №11 и №18А состоялось собрание, организованное ПКСК «Светлана» с участием представителей жилищной инспекции. Однако люди задаются вопросом: может ли отсутствие документов быть заменено публичными выступлениями?

Инициативная группа заявляет, что в случае отсутствия реакции намерена обратиться в суд с требованиями: о признании начислений незаконными, о взыскании денежных средств и о признании бездействия уполномоченного органа незаконным.

Собственники также планируют запросить официальный протокол последнего собрания и проверить соблюдение процедуры его проведения.

Напомним, жители многоэтажки №8 в 11 микрорайоне, несколько дней остававшиеся без воды из-за поломки насоса, рассказали, что добились его замены после вмешательства городской администрации.