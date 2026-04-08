В Актау из-за аварии временно отключили техническую воду

В Актау в ряде микрорайонов временно приостановлена подача технической воды. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передает Lada.kz .

По информации предприятия, отключение связано с аварийной ситуацией в 22 микрорайоне, на ЦУВС-3. Подача воды была остановлена в 17:10 часов 7 апреля и до сих пор не восстановлена.

Под отключение попали: 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13 микрорайоны, верхние части 14 и 15 микрорайонов, частично 16 и 17 микрорайоны, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А микрорайоны, а также микрорайоны с 30 по 41, «Толкын-1, 2», «Шыгыс-2, 3».

В КЖСА отметили, что ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.