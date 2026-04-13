В Актау из-за аварии снижено давление воды в ряде микрорайонов

В Актау зафиксирована аварийная ситуация на водопроводе, из-за чего в ряде микрорайонов города снижено давление воды, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Как сообщили в коммунальной службе, инцидент произошёл в 23 микрорайоне. Снижение давления началось с 19:05 часов.

Под ограничения попали 9, 10, 11, 12, 13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон (ЖК «Несибе»), жилые комплексы «Уайт Хаус», «Женис», «Триумф», «Керемет», «Отпан Таурс», а также район «Каспий», торговый центр «Актау», «Бургер Кинг», 17 микрорайон (ЖК «Дукат», «Жанболат»), 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А микрорайоны и жилой массив «Толкын-1,2».

На предприятии отметили, что ориентировочное время завершения ремонтных работ и полного восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.