Жители нескольких микрорайонов Актау останутся без питьевой воды

В Актау в связи с неотложными ремонтными работами на ЦУВС-4 сегодня, 13 апреля, отключат питьевую воду сразу в нескольких микрорайонах, передает Lada.kz .

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую воду отключат с 10:00 до 18:00 часов в нескольких микрорайонах города.

Под ограничение попадут: 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 29А микрорайоны, дома №№39, 40 в 27 микрорайоне, а также микрорайоны с 30 по 4, «Шыгыс-1, 2, 3».

Напомним, 12 апреля в Актау была зафиксирована аварийная ситуация на водопроводе, из-за чего в ряде микрорайонов города снижено давление воды.