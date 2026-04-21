Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
21.04.2026, 11:25

Без горячей воды остались жители нескольких микрорайонов Актау

Коммунальная жизнь 0 2 945 Лиана Рязанцева

В связи с проведением аварийных ремонтных работ в нескольких микрорайонах Актау отключили горячую воду. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Без горячей воды остались жители следующих микрорайонов:

  • 29 микрорайон, дом № 24;
  • 22 микрорайон;
  • 23 микрорайон;
  • 25 микрорайон;
  • 13 микрорайон, дома №35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 45 дома;
  •  17 микрорайон, жилой комплекс «Дукат», бизнес-центр «Зодиак»;
  • 15 микрорайон, жилой комплекс «Таншолпан».

Подача горячей воды временно приостановлена и будет возобновлена только после устранения аварии. Ориентировочное время завершения будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в КЖСА.

Также в ГКП «АУЭС» добавили, что сегодня, 21 апреля, в связи с проведением планово-предупредительных работ в 13 микрорайоне города временно будет ограничена подача электроэнергии.

С 09:30 до 12:30 часов электроэнергию отключили в домах №42Б, 45, 44, 44А, 46А, 44А.

С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №10, 11, 12.

Проводятся планово-профилактические работы, такие как чистка изоляций, протяжка контактов, устранение течи масла и доливка масла в трансформатор, а также испытания и измерения силовых трансформаторов, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Напомним, ранее в Актау в связи с неотложными ремонтными работами на ЦУВС-4 отключали питьевую воду сразу в нескольких микрорайонах.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь