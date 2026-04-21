Без горячей воды остались жители нескольких микрорайонов Актау

В связи с проведением аварийных ремонтных работ в нескольких микрорайонах Актау отключили горячую воду. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передает Lada.kz .

Без горячей воды остались жители следующих микрорайонов:

29 микрорайон, дом № 24;

22 микрорайон;

23 микрорайон;

25 микрорайон;

13 микрорайон, дома №35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 45 дома;

17 микрорайон, жилой комплекс «Дукат», бизнес-центр «Зодиак»;

15 микрорайон, жилой комплекс «Таншолпан».

Подача горячей воды временно приостановлена и будет возобновлена только после устранения аварии. Ориентировочное время завершения будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в КЖСА.

Также в ГКП «АУЭС» добавили, что сегодня, 21 апреля, в связи с проведением планово-предупредительных работ в 13 микрорайоне города временно будет ограничена подача электроэнергии.

С 09:30 до 12:30 часов электроэнергию отключили в домах №42Б, 45, 44, 44А, 46А, 44А.

С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №10, 11, 12.

Проводятся планово-профилактические работы, такие как чистка изоляций, протяжка контактов, устранение течи масла и доливка масла в трансформатор, а также испытания и измерения силовых трансформаторов, - сообщили в ГКП «АУЭС».

