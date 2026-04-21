Без горячей воды остались жители нескольких микрорайонов Актау

В связи с проведением аварийных ремонтных работ в нескольких микрорайонах Актау отключили горячую воду. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), передает Lada.kz.
Без горячей воды остались жители следующих микрорайонов:
Подача горячей воды временно приостановлена и будет возобновлена только после устранения аварии. Ориентировочное время завершения будет сообщено дополнительно, - прокомментировали в КЖСА.
Также в ГКП «АУЭС» добавили, что сегодня, 21 апреля, в связи с проведением планово-предупредительных работ в 13 микрорайоне города временно будет ограничена подача электроэнергии.
С 09:30 до 12:30 часов электроэнергию отключили в домах №42Б, 45, 44, 44А, 46А, 44А.
С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №10, 11, 12.
Проводятся планово-профилактические работы, такие как чистка изоляций, протяжка контактов, устранение течи масла и доливка масла в трансформатор, а также испытания и измерения силовых трансформаторов, - сообщили в ГКП «АУЭС».
Комментарии0 комментарий(ев)