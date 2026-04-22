Когда в Актау начнут травить грызунов и блох

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства провёл тендер на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В настоящее время ведётся работа по заключению договора. В городском акимате рассказали, на каких именно территориях города планируется проведение мероприятий по уничтожению грызунов и блох, передаёт Lada.kz .

По данным акимата, в настоящее время на территории города в некоторых микрорайонах фиксируются случаи распространения грызунов.

В этой связи в целях их уничтожения власти провели тендер на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации на сайте государственных закупок.

Сумма тендера составила 16 миллионов тенге.

По итогам конкурсных процедур государственных закупок 20 апреля был определён победитель. В настоящее время ведётся работа по заключению договора. После подписания контракта указанные мероприятия будут проведены в весенний и осенний периоды текущего года. Ситуация находится на контроле акимата, - сообщили в акимате.

В акимате сообщили, что работы будут проводиться на прибрежной территории от микрорайона «Самал» до морского порта «Актау», а также в микрорайонах 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20 и 20А. Кроме того, мероприятия охватят все детские игровые площадки города, а также населённый пункт «Акжелкен» и село Умирзак.

Согласно итогам тендера, работы будет выполнять специализированная компания «Дезинфекция Нур-Ару».

Напомним, в 2025 году работы выполняла специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения.