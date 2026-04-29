Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на вырубку зеленых насаждений

В социальных сетях жители 4 микрорайона пожаловались на работу коммунальных служб. По их словам, возле жилых домов проводилась вырубка зелёных насаждений. Руководитель КСК Рысбек Мергенов прокомментировал жалобу жильцов, передает Lada.kz .

Сегодня, 29 апреля, в социальной сети Instagram жители 4 микрорайона пожаловались на вырубку зелёных насаждений. Очевидцы сняли на видео работников коммунальной службы, которые под балконами жилых домов срезали кустарники.

Они не просто удаляют траву, а взялись за молодые деревья. Это не парковая территория, а участок за домом, и они уничтожают зелёные насаждения, которые никому не мешают, - жалуются жители.

Журналист редакции Lada.kz связался с руководителем КСК в 4 микрорайоне. Рысбек Мергенов заявил, что вырубки зелёных насаждений не проводилось.

Мы проводили субботник на территории кондоминиума в микрорайоне. Удаляли только те зелёные насаждения, которые росли на фундаменте и асфальтированной части придомовой территории. Остальные деревья и кустарники мы не трогали. Я сам люблю зелёные насаждения, у меня есть дача, и я с уважением отношусь к деревьям. Однако заросли и кусты, которые пробились через фундамент и асфальт, необходимо было убрать, поскольку, согласно нормам, растительность должна располагаться не ближе пяти метров от жилых домов во избежание пожароопасных ситуаций, - отметил он.

Напомним, ранее жители 4 микрорайона уже пытались остановить вырубку деревьев. По словам жильцов дома №64, рабочие вырубали айланты. Руководство КСК объяснило это тем, что деревья якобы мешают и могут разрушать бетонные конструкции.