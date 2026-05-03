В Актау проверяют состояние дорожной инфраструктуры

Более 250 нарушений и дефектов выявили полицейские совместно с городским отделом дорожно-технической инспекции в ходе комплексной проверки улично-дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры, передает Lada.kz .

По данным пресс-службы полиции региона, с начала обследований, стартовавших 1 апреля 2026 года, выявлено более 250 нарушений. По итогам проверок выдано 24 предписания, а также составлены административные протоколы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях РК.

В числе основных нарушений – неудовлетворительное состояние дорожного полотна, дефекты инженерных элементов (люки, колодцы), а также недостатки в организации дорожной разметки и работе светофорных объектов. К административной ответственности привлечены как обслуживающие организации, так и должностные лица, включая представителей коммунальных служб и подрядных организаций. Проверочные мероприятия продолжаются. В случае неисполнения предписаний будут приняты меры в установленном законом порядке, - заявили в ведомстве.

В акимате также подтвердили редакции эту информацию, сообщив, что на территории города выявлено большое количество дефектов, поскольку значительная часть дорог была построена более 10 лет назад. По данным акимата, в ближайшие дни планируется поэтапное проведение ямочного ремонта на площади в 15 тысяч квадратных метров.

Напомним, 2 мая в акимате сообщили, что с установлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по ямочному ремонту дорог.