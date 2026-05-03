Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
03.05.2026, 13:10

В Актау проверяют состояние дорожной инфраструктуры

Коммунальная жизнь 0 2 476 Лиана Рязанцева

Более 250 нарушений и дефектов выявили полицейские совместно с городским отделом дорожно-технической инспекции в ходе комплексной проверки улично-дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры, передает Lada.kz.

Коллаж автора. Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Коллаж автора. Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

По данным пресс-службы полиции региона, с начала обследований, стартовавших 1 апреля 2026 года, выявлено более 250 нарушений. По итогам проверок выдано 24 предписания, а также составлены административные протоколы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях РК.

В числе основных нарушений – неудовлетворительное состояние дорожного полотна, дефекты инженерных элементов (люки, колодцы), а также недостатки в организации дорожной разметки и работе светофорных объектов. К административной ответственности привлечены как обслуживающие организации, так и должностные лица, включая представителей коммунальных служб и подрядных организаций. Проверочные мероприятия продолжаются. В случае неисполнения предписаний будут приняты меры в установленном законом порядке, - заявили в ведомстве.

В акимате также подтвердили редакции эту информацию, сообщив, что на территории города выявлено большое количество дефектов, поскольку значительная часть дорог была построена более 10 лет назад. По данным акимата, в ближайшие дни планируется поэтапное проведение ямочного ремонта на площади в 15 тысяч квадратных метров.

Напомним, 2 мая в акимате сообщили, что с установлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по ямочному ремонту дорог. Подробнее о планируемых объёмах работы – по ссылке.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Проверочные мероприятия продолжаются. В случае неисполнения предписаний будут приняты меры в установленном законом порядке, - заявили в ведомстве."-----Проверьте тротуар у кафе "Rumman Grill" в 11 мкр! (с торца дома №23) Он постоянно заставлен машинами посетителей этого заведения! Выпишите им предписание об установке столбиков или пусть поднимают бордюры! Надоели эти машины! Рядом есть пустые парковки! А люди рискуют жизнями выходя на проезжую часть потому что по тротуару нет места ходить! Дорожная полиция игнорирует это нарушение!
03.05.2026, 08:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

