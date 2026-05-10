Санэпидконтроль прокомментировал ситуацию с нашествием мышей в Актау

Представители санэпидконтроля Актау ответили на запрос корреспондента Lada.kz по ситуации с нашествием мышей. Жители одного из многоквартирных домов в 4 микрорайоне сообщили, что уже больше месяца вынуждены самостоятельно бороться с грызунами.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, вопросы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации регулируются Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

По информации ведомства, согласно статье 107 Кодекса, профилактические мероприятия и работы по эпидемиологическим показаниям физические и юридические лица обязаны проводить самостоятельно.

При этом профилактическая дезинсекция и дератизация относятся к компетенции местных исполнительных органов - акиматов.

«Дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят организации, имеющие соответствующую лицензию. Список таких организаций опубликован в Instagram-канале департамента», — сообщили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что в областной и городской акиматы уже направлены письма о необходимости проведения профилактических работ по дезинсекции и дератизации.